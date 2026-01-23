Poliisi pyytää havaintoja liittyen kahteen erilliseen väkivaltarikokseen, jotka ovat tapahtuneet Torniossa.
Torniossa Hallituskadulla sijaitsevan kerrostalon rappukäytävässä mies yllätti neljä henkilöä murtautumassa asuntoonsa 21.1.2026 noin kello 05.00 aamulla.
– Miehen päälle käytiin kaikkien neljän toimesta ja tekijöillä oli mukanaan kättä pidempää, poliisi kertoo.
Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa
Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset.
Näet kaikki MTV Uutisten rikossisällöt MTV Katsomosta.
Poliisin mukaan mies sai napattua yhdeltä astalon kädestä ja sai sillä huidottua takaisin.
Kristinebergintiellä tapahtui puolestaan epäilty väkivallanteko 17.1.2026 kello 22.50-23.15.
– Tilanteessa käytettiin teräasetta ja tapahtumat olivat mahdollisesti ulkoalueella.
Poliisin mukaan uhri sai tilanteessa vakavia vammoja.
Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista numeroon 0295466259 tai vihjeet.lappi@poliisi.fi