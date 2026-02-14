Osana työtään ryhmä avaa myös uudelleen asiakirjat edesmenneestä mallitoimiston johtajasta Jean-Luc Brunelista.
Ranskassa on perustettu erityisryhmä tutkimaan seksuaalirikollinen Jeffrey Epsteiniin liittyviä asiakirjoja.
Pariisin syyttäjänviraston mukaan tutkimusryhmän on määrä käydä läpi Epsteiniin liittyviä äskettäin julkaistuja asiakirjoja Ranskan osalta.
Syyttäjänvirasto kertoi lauantaina uutistoimisto AFP:lle, että ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä kansallisen talousrikosyksikön sekä poliisin kanssa. Tehtävänä on käynnistää tutkimukset kaikista epäillyistä rikoksista, joihin liittyy Ranskan kansalaisia.
Useat ranskalaiset julkisuuden henkilöt ovat olleet esillä Yhdysvaltain oikeusministeriön viimeksi julkaisemissa Epstein-asiakirjoissa. Se, että nimi on mainittu asiakirjoissa, ei sinänsä tarkoita, että henkilöt olisivat syyllistyneet rikoksiin.
Osana työtään ryhmä avaa myös uudelleen asiakirjat tunnetusta mallitoimiston johtajasta Jean-Luc Brunelista uusia tutkimuksia varten.
Edesmenneellä Brunelilla oli yhteyksiä Epsteiniin. Brunel löydettiin kuolleena sellistään vankilassa Pariisissa vuonna 2022. Epstein itse oli kuollut vankilassa Yhdysvalloissa vuonna 2019 viranomaisten mukaan itsemurhan seurauksena.