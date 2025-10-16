Presidenttipari vierailee ensi viikolla Etelä-Pohjanmaalla.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubbin päivän ohjelma käynnistyy torstaina 23. lokakuuta Kurikasta, jossa presidenttipari tutustuu Juustoportin meijeriin, presidentinkanslia kertoo tiedotteessaan.
Juustoportti on suomalainen perheyritys, jonka tarina ulottuu vuoteen 1966.
Presidenttiparin vierailu jatkuu Ala-Marttilan maatilalle, jossa presidenttipari saa kierroksen lypsykarjanavettaan ja tilan biokaasulaitokselle.
Ohjelmassa on myös vierailu Tuiskulan alakoulussa, jossa presidenttipari tapaa oppilaita ja koulun henkilökuntaa sekä seuraa oppilaiden esityksiä.
Innes-Stubb tapaa ukrainalaisopiskelijoita
Iltapäivällä presidenttipari siirtyy Seinäjoelle.
Koulutuskuntayhtymä Sedussa presidenttipari perehtyy kone- ja tuotantotekniikan opetukseen sekä tapaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoita.
Lisäksi vierailun aikana presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb ja Ukrainasta Suomeen muuttaneet Sedun opiskelijat tapaavat iltapäiväkahvilla.
Sedu on maakunnallinen toimija, joka tarjoaa laajan kirjon ammatillisia koulutusohjelmia nuorille ja aikuisille.
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa presidenttipari tutustuu elintarviketeknologiaan ja vierailee elintarvikelaboratoriossa.
SEAMK on merkittävä kouluttaja Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Siellä opiskelee noin 6 000 opiskelijaa.
Vierailun päätteeksi presidentti tapaa eteläpohjalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Seinäjoki Areenassa klo 15.30 alkaen.