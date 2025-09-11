Lasten on saatava olla lapsia, sanoo Kiovassa koulutukseen ja koulunkäyntiin perehtymässä käynyt Suzanne Innes-Stubb.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Ukrainan pääkaupunki Kiovassa.

– Mikä todella tuli vahvasti esiin, oli se, kuinka repivää sodankäynti on lapsille. Lapset ja opettajat tietävät, että heillä on oppimisessa ja opetuksessa suuri aukko, sekä koronapandemian että nyt sodan takia, Innes-Stubb sanoo Kiovassa MTV Uutisten ulkomaantoimittajan Niko Nurmisen haastattelussa.

– Minulla on todella suuri kunnioitus opettajia kohtaan.

Innes-Stubb muistuttaa, että koulunkäyntiä ja oppimista rikkovat akuutit ongelmat, kuten sodan tuhoamat koulut ja luokat sekä sotimisen pitkäaikainen psykologinen paine.

Vierailu sodasta kärsineessä koulussa

Suzanne Innes-Stubb osallistui Kiovassa viidenteen presidenttien puolisoiden huippukokoukseen, joita on pidetty Kiovassa vuodesta 2021 lähtien – jo ennen Venäjän suurhyökkäystä.

Huippukokoukseen osallistuivat presidenttien puolisot Suomen lisäksi Itävallasta, Liettuasta, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kokouksessa oli mukana kaikkiaan nelisensataa tutkijaa, järjestöjä ja aktivisteja.

Innes-Stubb osallistui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puolison Olena Zelenskan emännöimään huippukokoukseen myös viime vuoden syyskuussa.

Tämän vuoden kokouksen teema oli koulutus maailmaa muuttamassa ja innovatiivisuus koulutuksessa. Viime vuonna teema oli lapset.

Huippukokouksissa käsitellään humanitaaririsia kysymyksiä ja niiden ratkaisuyrityksiä.

Venäjän droonihyökkäys Puolaan oli Innes-Stubbin mukaan järkytys huippukokoukseen osallistuville, mutta he eivät siitä sen enempää keskustelleet, vaan keskittyivät koulutuskysymyksiin.

Innes-Stubb joutuu välillä yllättäen illallisemännäksi

Innes-Stubb kommentoi myös presidentinpuolisona elämistä. Tasavallan presidentti joutuu joskus lähtemään pikaisesti ja yllättäen maailmalle, joten Innes-Stubbille jää välillä esimerkiksi illallisten emännöinti.

Kuuleman mukaan Innes-Stubb kuitenkin näkee aviomiestään enemmän nyt kuin tämän työskennellessä Firenzessä Yliopistollisen Eurooppa-Instituutin EUI:n School of Transnational Governance -keskuksen johtajana ja professorina ja Euroopan investointipankin varapääjohtajana Luxemburgissa.