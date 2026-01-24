Jääkiekon SM-liigan 20-vuotias hyökkääjä Arttu Alasiurua siirtyy Oulun Kärpistä Porin Ässien riveihin.

Kärpät ilmoitti myöhään perjantai-iltana purkaneensa Alasiuruan sopimuksen yhteisymmärryksessä pelaajan kanssa. Sopimus olisi ulottunut kauden 2026-27 loppuun.

– Artulle ei onnistuttu löytämään sopivaa peliroolia nykyisessä joukkueessa, ja yhdessä päädyimme ratkaisuun purkaa sopimus. Näimme, että tämä on molemmille osapuolille tässä kohtaa parempi vaihtoehto, Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen perustelee seuran tiedotteessa.

Alasiurua jatkaa uraansa Porissa ja Ässien paidassa. Hän solmi Ässien kanssa kauden 2027-28 asti kestävän sopimuksen.

– Arttu Alasiurualla on kova potentiaali kasvaa tehokkaaksi ammattikiekkoilijaksi. Hänen hyvä liikkeensä ja hyökkäyspelivaistonsa ovat erinomaisia työkaluja. Arttu on intohimoinen nuori lahjakkuus, jonka silmä palaa pelille, Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen sanoo porilaisten tiedotteessa.

Nuori hyökkääjä liittyy Ässien vahvuuteen maanantaina.

Alasiurua on pelannut tällä kaudella 35 ottelua tehoin 5+6. Kaiken kaikkiaan hän on pelannut SM-liigassa 82 ottelua.