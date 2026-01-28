Englannin Valioliigassa pelaava Chelsea on purkanut Raheem Sterlingin pelaajasopimuksen yhteisymmärryksessä pelaajan kanssa.
Chelsea kertoi asiasta keskiviikkoiltana.
Kaudeksi 2022-23 Manchester Citystä Chelseaan siirtynyt Sterling ajautui lontoolaisseurassa rajusti sivuraiteille. Tällä kaudella Sterling ei ole pelannut vielä otteluakaan.
BBC:n mukaan 31-vuotias laitahyökkääjä nautti sinipaitojen riveissä 325 000 punnan viikkopalkasta, joten sopimuspurku helpottaa mukavasti myös Chelsean palkkataakkaa.
Viime kaudella Sterling pelasi Arsenalissa lainalla 17 ottelua.
Kaiken kaikkiaan vikkeläjalkainen Sterling pelasi Chelsea-paidassa 59 Valioliiga-ottelua tehden 14 maalia.