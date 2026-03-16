Aspides on EU:n sotilasoperaatio Punaisellamerellä, Intian valtamerellä ja Persianlahdella.

Osallistuminen merenkulun turvaamiseen Hormuzinsalmessa ei ole Suomen ensimmäinen prioriteetti, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Valtonen muistuttaa, että Suomen on huolehdittava Suomen kannalta elintärkeän merenkulun sujuvuudesta Itämerellä, minkä lisäksi Suomella on huolehdittavaan yli 1 300 kilometrin maaraja Venäjän kanssa.

– Suurin osa meidän sotilaallisista kyvykkyyksistämme on siellä tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa, Valtonen sanoi saapuessaan EU:n ulkoministerikokoukseen Brysselissä.

– Me koordinoimme asiaa tarkasti yhdessä partnereidemme ja liittolaistemme kanssa, mutta tällä hetkellä se ei ole ensimmäinen prioriteettimme, Valtonen sanoi.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kommentoi STT:lle Hormuzinsalmen turvaamisesta, että ensin pitää katsoa, miten EU:n piirissä katsotaan osallistumista. Sen jälkeen on selvitettävä, olisiko Suomella jonkinlainen roolitus tässä, Häkkänen jatkaa.

Ulkoministerit keskustelevat kokouksessaan osallistumisesta merenkulun turvaamiseen Hormuzinsalmessa. Se voisi tapahtua laajentamalla EU:n Aspides-sotilasoperaatiota.

Aspides on EU:n sotilasoperaatio Punaisellamerellä, Intian valtamerellä ja Persianlahdella. Operaation tavoitteena on vapaan merenkulun turvaaminen, ja se käynnistettiin suojaamaan kaupallista laivaliikennettä huthien hyökkäyksiltä Jemenin rannikolla.