Näyttelijä Janne Kataja vieraili Huomenta Suomessa 13. maaliskuuta ja kertoi, kuinka hänen yrityksensä konkurssi näkyy konkreettisesti hänen elämässään tänä päivänä.

Näyttelijä, juontaja ja yrittäjä Janne Katajan ja hänen kollegansa Aku Hirviniemen perustama Hihhihhii Oy jätti vapaaehtoisen konkurssihakemuksen huhtikuussa 2024. Yrityksellä oli noin 7,7 miljoonan euron velat.

Yrityksen konkurssi näkyy Katajan arjessa yhä monella tapaa. Kataja arvioi, että konkurssin jälkivastuu jatkuu hänen kohdallaan vielä seuraavat 20 vuotta.

– Konkurssi oli äärimmäisen rankka kokemus. Ehkä yksi elämäni hirveimpiä kokemuksia. Mekin kuitenkin yritettiin yli 20 vuotta melko menestyksekkäästi, Huomenta Suomessa vieraillut Kataja kertoo.

Katajalla on omien sanojensa mukaan yhteisvastuullista velkaa jäljellä yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

– Se ei ole yksin minulla. Me vastaamme siitä yhdessä, Kataja kertoo.