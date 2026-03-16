Presidentti Stubb tekee kaksipäiväisen työvierailun Lontooseen tänään ja huomenna. Stubb pitää maanantaina luennon LSE-yliopistossa, jota MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee maanantaina London School of Economics and Political Science eli LSE-yliopistossa, missä hän luennoi uuden maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta ja keskustelee opiskelijoiden kanssa.

Tiistain ohjelmassa on keskusteluja esimerkiksi eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisestä ajatushautomovierailulla.



Presidentti ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tutustuvat myös suomalaisia metsäbiotalouden innovaatioita esittelevään näyttelyyn.

