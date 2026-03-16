Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on ollut tutkittavana laaja rikoskokonaisuus, jossa yhtä naista epäillään useista petoksista.
Poliisi epäilee, että noin 40-vuotias nainen on huijannut rahaa lukuisilta yksityishenkilöitä ja yhtiöiltä.
Poliisille on tehty samaan henkilöön liittyen noin 50 rikosilmoitusta, ja rikosvahinko on suuruudeltaan yhteensä noin 800 000 euroa. Rikokset ovat tapahtuneet pääosin huhtikuun 2025 ja marraskuun 2025 välisenä aikana.
Tutkittavina olevissa asioissa rikoksesta epäilty on tekaistuilla terveydentilaansa liittyvillä tiedoilla johtanut harhaan lukuisia asianomistajia lainaamaan varojaan hänelle. Yksityishenkilöiden lainaamat varat ovat olleet suuruudeltaan sadoista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin.
Rikoksella saadut varat on siirretty epäillyn henkilökohtaisille tileille sekä hänen hallinnoimien yhtiöiden tileille, joiden kautta ne on siirretty ulkomaille.
Tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisario Jyrki Kallion mukaan suurin osa asianomistajista on kuulunut rikoksesta epäillyn lähi- ja tuttavapiiriin. Poliisi epäilee, että heidän luottamusta on käytetty hyväksi taloudellisen hyödyn tavoittelussa.