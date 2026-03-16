Video tallensi hurjan läheltä piti -tilanteen miljoonakaupungin liikenteessä.

Uzbekistanin pääkaupunki Tashkentissa tapahtui 12. maaliskuuta hurja tilanne, kun Temur Malikin tien alikulkutien tukimuuri sortui yllättäen moottoritien päälle.

Valvontakameravideo näyttää, kuinka on sekunneista kiinni, ettei henkilöautoilija jää sortuvan muurin alle.

Kaikkien onneksi tilanteessa vältyttiin henkilövahingoilta.

Alikulku valmistui vuonna 2024. Sen valmistumista oli todistamassa myös maan presidentti Shavkat Mirziyoyev. Sen käyttöiäksi kerrottiin tällöin yli 100 vuotta – toisin kuitenkin kävi.

Viranomaisten mukaan rankkasateet ovat saattaneet lisätä muurin kuormitusta ja edesauttaneen sen sortumista. Tutkinnan alla on nyt se, onko suunnittelussa ja rakentamisessa tullut virheitä.