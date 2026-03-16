Yhdysvallat on vastuussa iranilaiseen kouluun helmikuun lopussa tehdystä iskusta, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty.

Järjestön mukaan sen keräämä näyttö osoittaa Yhdysvaltojen iskeneen koulurakennukseen täsmäaseella.

Tyttöjen alakouluun Minabissa tehdyssä iskussa kuoli yli 160 ihmistä, joista valtaosa oli lapsia.

– Hyökkäys kouluun, jonka luokkahuoneet ovat täynnä lapsia, on kammottava osoitus siitä, kuinka siviilit maksavat käynnissä olevan konfliktin korkeimman hinnan, sanoo Amnestyn tutkimusjohtaja Erika Guevara-Rosas.

Amnesty perustaa lausuntonsa sen Evidence Lab -osaston keräämään tietoon, jossa on muun muassa analysoitu kouluiskuun liittyviä satelliittikuvia.

Ihmisoikeusjärjestö toteaa myös, että Iranin viranomaiset ovat iskun jälkeen hyödyntäneet selviytyneiden lasten kärsimystä propagandatarkoituksiin. Lapsia on Amnestyn mukaan viety esimerkiksi kuvattaviksi koulun raunioille.

– Tällaiset omaisia ja lapsia välineellistävät teot voivat rikkoa kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ehdotonta kieltoa, järjestön tiedotteessa todetaan.

