Perintövero nousee keskusteluun säännöllisin väliajoin, ja etenkin hallituksen kehysriihien alla. Viime päivinä perintöveron poistamista ovat vaatineet muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand (r.).
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) tyrmäsi tänään ajatuksen perintöveron poistamisesta. Purran mukaan perintöveron poisto maksaisi miljardista eurosta ylöspäin.
Lue lisää: Riikka Purra ampuu alas kokoomuksen aloitteen perintöveron poistosta
Perintöveron poistamista taas on perusteltu muun muassa sillä, että sen poistaminen helpottaisi esimerkiksi perheyritysten sukupolvenvaihdoksia sekä lisäisi yritysten investointeja ja talouskasvua.
Viime vuonna työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron johtama kasvutyöryhmä esitti raportissaan yhtenä toimena perintöverosta luopumista ja sen korvaamista luovutusvoittoverolla.