Komiat-yhtyeen hyväntuulinen UMK-kerää kehuja.
Tämän vuoden Uuden musiikin kilpailun kolmas kappale on nähnyt päivänvalon, kun Komiat-yhtyeen kilpailukappale Lululai julkaistiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.
Hyväntuulista humppaa on maanantaiaamuun mennessä ruodittu sosiaalisessa mediassa jo useiden satojen kommenttien edestä. Ihmiset ovat raapustaneet arvioitaan muun muassa kappaleen musiikkivideon kommenttikenttään Youtubessa.
– En usko, että pääsee viisuihin, mutta kyllä tämä kesän lavatansseille kelpaisi, yksi kirjoittaa.
– Mä tykkäsin tosi paljon, ihanaa perinteistä Suomi-iskelmää ja tanssilavatunnelmaa! toinen kommentoi.
– Rakastan tätä vanhan Suomen laulutapaa, olisi kyllä ihanaa nähdä se Euroviisuissa! kolmas raapustaa.
– Voi luoja, tässä on niin mahtava tunnelma! Tämä toimisi loistavasti Euroviisuissa, tämä on niin tarttuva, neljäs hehkuttaa.
– Tämähän on oikein kiva biisi. Ei kuitenkaan viisuihin. Jää soimaan Suomen markkinoille, viides arvioi.
Moni on kirjoittanut mielipiteensä myös Komiat-yhtyeen Instagram-julkaisun kommenttikenttään.
– Niin ihana. Niin ihana ja symppis. Tätä tanssitaan sit ensi kesän lavatansseissa. Rakastan, Portion Boys -yhtyeen Tiina Forsby ylistää.
– Ai saakeli. On kova! laulaja Olli Halonen kirjoittaa.
– 12+1 pistettä! Jos tämä maailma jotain kaipaa, niin se on iloa ja rakkautta. Mainiota Komiat! kolmas kehuu.
– Kyllä menee kantapään alle! neljäs kommentoi.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Myös Jodel-kansa on avannut sanaisen arkkunsa kappaleen suhteen.
– Komioiden biisi: Ihan menevä vauhdikas kappale, mutta enemmän kuvittelisin tämän soivan juhannusbileissä kuin viisuissa. Mutta kuten tiedetään live voi muuttaa kaiken, yksi kirjoittaa.
– En tykkää tästä genrestä yhtään niin olin henkisesti valmis suhtautumaan tähän negatiivisesti, mutta olikin aivan mainio renkutus. Tuli hyvä fiilis ja sopii hyvin kisabiisien joukkoon, toinen kommentoi.
– Lululai on just sellainen mitä odotinkin. Ihan kiva, mutta ei jatkoon, kolmas arvioi.
– Lululai on musta jotenkin symppis biisi, mutta olisin kaivannut himpun verran lisää jotakin kasvua tai vaihtelua biisiin. Mielestäni aika tasaisen samanlainen koko biisin läpi. Mutta saa nähdä tuoko lavashow jotakin uutta tähän! neljäs pohtii.