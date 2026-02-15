KAJ:n uusi musiikkivideo saa ensiesityksensä Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa.
Viime vuonna Ruotsia Euroviisuissa edustanut ja kilpailussa neljänneksi sijoittunut vöyriläisyhtye KAJ nähdään osana Uuden Musiikin Kilpailun finaalia, joka kamppaillaan Tampereen Nokia Arenalla lauantaina 28. helmikuuta.
Uuden Musiikin Kilpailun Instagram-tilillä kerrotaan, että yhtyeen uusi musiikkivideo saa ensi-iltansa UMK-finaalissa.
– Kyllä!! Euroopan sekoittanut vöyriläisbändi KAJ jakaa vihdoin tarinansa viime vuoden Euroviisujen kulisseista. Mitä kuuluu, KAJ? -musavideo saa ensi-iltansa UMK26-show’ssa 28.2. ja sitä tähdittää 17 upeaa Moves Like Summeri -tanssijaa Alex Komulaisen koreografioimana, julkaisussa kerrotaan.
Uutinen kerrotaan KAJ:n Kevin Holmströmin, Axel Åhmanin ja Jakob Norrgårdin sekä juontaja-näyttelijä Christoffer Strandbergin tähdittämän videon yhteydessä. Videolla Strandberg nähdään terapeuttimaisessa roolissa.
– Tämän vuoden jälkeen, omin sanoin, miten voitte? Strandberg kysyy kolmikolta ruotsiksi.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lue myös: Näin Jorma Uotinen ja Sami Sykkö saatiin UMK-juontajiksi – tähtiduo laitettiin tiukkaan paikkaan
Seuraavaksi kamera kääntyy kuvaamaan Holmströmiä, Åhmania ja Norrgårdia, jotka katsahtavat toisiinsa uupuneen näköisinä.
Suomea viime vuonna Euroviisuissa edustanut laulaja Erika Vikman on jättänyt kommentin videon kommenttikenttään.
– Minäkin tarvitsisin tällaisen session..., hän kuittaa kommentissaan.