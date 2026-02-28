Linda Lampenius ja Pete Parkkonen saattavat tuoda viisut Suomeen, jos esitys viilataan loppuun asti, kirjoittavat viisutoimittajat Katariina Kähkönen ja Katja Lintunen.

Voiko ihminen kuolla kiimaan? Tätä kysyvät liekkien keskeltä toukokuussa Wienissä Suomen euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

Uuden Musiikin kilpailun voittanut kaksikko oli jo ennen finaalia ennakkosuosikki ja lunasti yleisön odotukset tulikuumalla live-esityksellään.

Parkkosen vahva ääni täytti Nokia Arenan ja Lampeniuksen viulu soi kirkkaana, toki etukäteen nauhoitettuna, sillä euroviisuissa kaikki soittimet tulevat taustanauhalta.

Lampenius kertoi ennen finaaliesitystään joutuneensa harjoittelemaan playback-soittoa.

– Se on jumalattoman paljon vaikeampaa kuin live, Lampenius totesi lehdistötilaisuudessa.

Kaksikko sai selkeästi raikuvimmat aplodit kaikista finaalin seitsemästä esityksestä.

Jo MTV Uutisten näkemän kenraalin jälkeen ei ollut mitään epäselvyyttä siitä, että kaksikko on Suomen seuraava viisuedustaja. Toiseksi tullut Antti Paalanen jäi yli 300 pisteen erolla kaksikon taakse – murskavoitto on selkeä.

Lampenius ja Parkkonen jatkavat Erika Vikmanin viime vuonna raivaamalla avoimen seksuaalisella tiellä. Siinä missä Vikman tuli, nyt mietitään kiimaa ja saadaan palovammoja.

Lampenius on viime vuosina puhunut julkisuudessa "eroottisen kyykkyviulistin" leimastaan ja naisten kokemasta kaltoinkohtelusta 1990-luvulla.

Esityksen aikana Lampenius käy kyykyssä itsevarmasti kääntäen aiemmin saamansa leiman voitokseen.

Nykyään Lampeniusta pidetään tienraivaajana vahvoille suomalaisille naistähdille, mistä ei jää epäilystäkään viimeistään UMK-lavalla nähdyn esityksen myötä. Lampenius on kertonut ihailevansa vahvoista naistähdistä muun muassa juurikin Erika Vikmania.

Lampeniuksen ja Vikmanin UMK-tiet nivoutuvatkin osittain yhteen.

Lampenius palasi näyttävästi koko Suomen eteen UMK:n väliaikanumerossa Vikmanin voittovuonna, kun nyt taas Lampeniuksen voittaessa Vikman avasi koko UMK-finaalin. Lampenius on myös paljastanut nukkuvansa Vikmanin naamalla koristeltu paita päällä hyvän onnen saamiseksi. Tämä selkeästi kannatti UMK-voiton napsahdettua kohdalle.

Jo ennen euroviisuedustajien valintaa Suomi kipusi viisuvoiton vedonlyöntitilastoissa ensimmäiseksi. Jos jollakin, niin tällä kappaleella Suomi pitää kyseisen paikan, kunhan esityksen muutama kuvakulma hiotaan täydelliseen kuntoon ja vastaamaan livevedon intensiivisyyttä.

Tämän jälkeen ei ole liioiteltua todeta, että Lampenius ja Parkkonen voivat tuoda Euroviisut ensi vuonna Suomeen.