Chachi kisaa Uuden musiikin kilpailussa Cherry Cake -kappaleellaan.

Tämän vuoden Uuden musiikin kilpailun toiseksi viimeinen kappale, Chachin Cherry Cake, julkaistiin torstaina. Kyseessä on tanssijana tutuksi tulleen Chachin artistiuran ensimmäinen julkaisu.

Somekansa on tuttuun tapaan rientänyt kommentoimaan Chachin energistä pop-kappaletta. Ihmiset ovat jakaneet arvioitaan Cherry Cake -kappaleesta niin Youtubessa kuin eri somealustoillakin.

– En tiennyt mitä odottaa... mutta rehellisesti, kyllä tämän voisi viisuihin lähettää, yksi kirjoittaa kappaleen musiikkivideon kommenttikentässä Youtubessa.

– Hyvä Chachi, rakastin tätä, toinen kehuu.

– Riippuu kovasti live-esityksestä, mutta tykkään tästä, kolmas kommentoi.

– Nyt minut yllätettiin täysin. Tämä on hyvä. Nuorta energiaa mahtavalla biisillä ja esityksellä. En illaa, mulla on nyt 3 suosikkia. Tämä on niin hyvä, neljäs suitsuttaa.

Satapäin kommentteja on jätetty myös Chachin Instagram-julkaisun kommenttikenttään.

– En ole koskaan nähnyt tällaista kansainvälistä laatua Suomessa! Hyvä Chachi! elokuvaohjaaja Renny Harlin ylistää.

– Mikä ääni! toinen kommentoi.

– Tämä on niin tarttuva, kolmas kirjoittaa.

Anonyymissä viestintäsovelluksessa Jodelissa kansa on sen sijaan jakautuneempaa.

– Chachin kirsikkakakku lässähti pahasti. Unohtuikohan leivinjauhe? yksi sanailee.

– Chachista tykkään ja voin vaan kuvitella, että on vielä iskevämpi, kun mukana lavashow, toinen arvioi.

– Cherry Cake olisi muuten hyvä, mutta miksi tuossa kertosäkeessä ei ole oikein melodiaa? kolmas kyselee.

– Cherry Cake ei ole ehkä mikään sanoituksellinen mestariteos, mutta Chachi on ihana ja luonteva esiintyjä ja biisistä tuli hyvä mieli. Meillä on niin hyvä taso tänä vuonna! neljäs kirjoittaa.