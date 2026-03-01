Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kertovat olevansa ällikällä lyötyjä suomalaisten tuesta ja äänivyörystä.

Pete Parkkonen ja Linda Lampenius voittivat lauantaina Uuden musiikin kilpailun (UMK) ennätyspistein kappaleellaan Liekinheitin.

Heti voiton jälkeen Parkkosen ja Lampeniuksen sanat olivat vielä hakusessa. Tunnelmiaan he kuvailivat MTV Uutisille häkeltyneesti.

– Ihan mahtavaa, Parkkonen kuvaili.

– Aivan mielettömältä tuntuu, Lampenius lisäsi.

Lampenius kertoi yllättyneensä erityisesti siitä, kuinka paljon ääniä he saivat suomalaisilta.

– Olin niin kiitollinen, mutta nyt kun kuultiin vielä, että Käärijänkin ennätys ollaan lyöty – siis aivan sairasta. Ei voi olla totta, Lampenius sanoi.

Lampenius ja Parkkonen keräsivät kilpakappaleellaan kaikkiaan 570 pistettä, kun toiseksi tullut Antti Paalanen keräsi 210 pistettä. Käärijällä oli vuonna 2023 UMK-finaalissa 539 pistettä.