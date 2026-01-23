Yritysten on Suomessa mahdollista rekisteröidä tietty väri tai väriyhdistelmä omaan käyttöönsä. Siitä ei ole selvitty tappelutta.

Jotkin värit yhdistetään niin vahvasti tiettyyn tuotteeseen, että väristä tulee osa yrityksen brändiä. Suomessa hyviä esimerkkejä tällaisesta muun muassa Fazerin sininen ja Fiskarsin oranssi.

Moni ei kuitenkaan tiedä, että yritysten on mahdollista rekisteröidä värejä ja näin varata ne vain omaan käyttöönsä. Tämä on mahdollista hakemalla värin rekisteröintiä Pantti- ja rekisterihallitukselta.

Suomalaisista yrityksistä yllä mainittujen Fazerin ja Fiskarsin lisäksi brändivärin ovat rekisteröineet myös Huoneistokeskus, R-kioski, Veikkaus, Cloetta (Hopeatoffeen raidat) sekä eristämisestä ja talotekniikasta tunnettu Paroc Group.

Hartwallilta löytyy jopa kolme rekisteröityä väriä. Kaikki ovat erilaisia versioita firman lonkerokuosista. Myös Fazerilta löytyy sinisen lisäksi raitakuosi: Mariannen punavalovinoraita on rekisteröity yritykselle.

Innokkain värien rekisteröijä on kuitenkin ollut DNA. Siltä löytyy PRH:n tavaramerkkitietopalvelusta yhdeksän eri pinkin sävyä.

Joskus yksimielisyyttä siitä, kenelle väri kuuluu ei kuitenkaan löydy. Snellman ja Atria ovat esimerkiksi kiistelleet siitä, voiko Snellman rekisteröidä tumman vihreää sävyä omiin nimiinsä. Tällä hetkellä väriä ei ole rekisteröity kummallekaan yrityksistä.

Kuka voi rekisteröidä värin ja voiko sitä väriä sitten kukaan muu enää käyttää? Katso jutun alussa olevalta videolta tavaramerkkeihin erikoistuneen juristin Jukka Palmin haastattelu Viiden jälkeen -ohjelmassa.