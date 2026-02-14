Hänen mukaansa tämän kiinteistömassan kasvua pitäisi pystyä rajoittamaan ja kontrolloimaan ennakkoon mahdollisimman paljon.

– Ongelma on se, että kiinteistömassa on paisunut niin suureksi, että jos turvallisuustilanne alkaisi heikentyä, olisi hyvin haasteellista kontrolloida tällaista valtavaa massaa lyhyessä ajassa.

Teboil-tontteja venäläiskytköksiselle yritykselle

Yrityskauppasääntelyn tarkentamista ja kiristämistä on Häkkäsen mukaan arvioitu muun muassa Teboilin ja Zsarin tapausten yhteydessä.

Hän on perustanut Suomeen Datatriumnord-yrityksen yhdessä suomalaismiehen kanssa. Yhtiö on kokonaan Ignatjevin omistaman virolaisyrityksen omistuksessa.

Kaksoiskansalaisuuksia ei enää "hövelisti"

Nykyisiin kaksoiskansalaisuuksiin puuttuminen on Häkkäsen mukaan mahdotonta. Hän kuitenkin näkee tärkeänä, ettei kaksoiskansalaisuuksia jatkossa enää myönnettäisi niin "hövelisti ja helposti".

Ministeriöissä selvitetään myös, miten asunto-osakkeiden ostoon voitaisiin puuttua. Häkkänen sanoo, ettei asunto-osakekauppa muodosta samanlaista vaaratekijää kuten vaikkapa isojen kiinteistöjen tai varastohallien kaupat.

– Silti me arvoimme nyt, miten sitäkin pystyisi paremmin kontrolloimaan ilman, että koko asuntokauppa Suomessa hidastuu tai vaikeutuu.