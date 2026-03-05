Ensi viikolla alkaviin ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia on loukussa Lähi-idässä. MTV Uutiset selvitti, voiko kokeet suorittaa etänä.

Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia oppilaita on tällä hetkellä jumissa Lähi-idässä. Heidän ylioppilaskirjoituksiin osallistumisensa on vaakalaudalla.

Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään samana päivänä kaikissa Suomen lukioissa eikä kokeita voi suorittaa etänä, kertoo Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä.

Jos kokelas ei pääse paikalle erityisen painavan syyn vuoksi, hän voi hakea ilmoittautumisen mitätöimistä.

– Lähi-itään jumiin jäänyt kokelas voi liittää hakemukseen mukaan esimerkiksi lentolipun ja poikkeustilanteen tiedot, Tähkä sanoo.

Valmistuminen viivästyy

Jos kokelas ei saavu kokeeseen eikä hae ilmoittautumisen mitätöintiä, koe katsotaan hylätyksi.

Tähkä myöntää, että valmistuminen voi osalla kokelaista viivästyä, jos tutkinnon pakollinen koe jää tekemättä. Seuraava mahdollisuus on vasta syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

– Se on tietenkin aina yksilöille iso asia, jos ei pääsekään keväällä valmistumaan. Toisaalta monilla kokelailla kyse voi olla uusinnasta tai ylimääräisestä aineesta, jolloin valmistuminen ei välttämättä ole kiinni yhdestä kokeesta, Tähkä selventää.

Tähkä muistuttaa, että joka tutkintokerralla valmistuminen viivästyy joillakin kokelailla esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Korona sotki suunnitelmia

Sinänsä nyt käsillä oleva tilanne ei ole uusi.

Tähkän mukaan vastaavaa nähtiin koronapandemian alussa keväällä 2020, jolloin matkustusrajoitukset ja lentoliikenteen supistuminen estivät kokelaita osallistumasta ylioppilaskokeisiin.

– Koronavuosina meillä oli aika paljon kokelaita, jotka esimerkiksi karanteenin vuoksi tai matkustamiseen liittyvien rajoitusten vuoksi joutuivat muuttamaan suunnitelmiaan. Silloin mitätöitiin paljon ilmoittautumisia.

Tähkän mukaan pääosa ilmoittautumisen mitätöimishakemuksista tulee nimenomaan koepäivien jälkeen, mutta toki omaan lukioon on hyvä välittää tieto jo etukäteen, jos ei pääse ylioppilaskokeeseen.