Jokerit on saanut lisenssin SM-liigaan ensi kaudelle. Siten varmistui helsinkiläisseuran paluu Suomen pääsarjaan ensi kerran sitten kevään 2014.
SM-liigan lisenssikomitea on myöntänyt Jokereille liigalisenssin kaudelle 2026–2027. Tieto ei yllätä, mutta varmistaa nyt helsinkiläisseuran paluun Suomen pääsarjaan.
Jokerit sai hakea liigalisenssiä, koska se juhli Mestiksen voittoa viime kauden päätteeksi.
– Lisenssikomitea on tarkastellut prosessinsa mukaisesti kaikkien nykyisten Liiga-seurojen sekä Jokerien lisenssihakemukset. Jokainen lisenssikomitean tarkastelema seura täyttää Liigan lisenssikriteerit, ja näin ollen Jokerien pelaamiselle Liigassa ensi kaudella ei ole lisenssikomitean puolesta esteitä, komitean puheenjohtaja Jaakko Luumi kommentoi.
Jokerit otti tiedon liigalisenssistä ilolla vastaan.
– Nousu Liigaan oli selkeä tavoitteemme, kun Jokereiden uutta tulemista ryhdyttiin rakentamaan reilu kolme vuotta sitten, ja nyt tuo tavoite toteutuu, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kertoo.
Jokerien on uutisoitu rakentavan kovatasoista joukkuetta ensi kaudeksi. Joukkue pelaa vielä tämän kauden loppuun Mestistä, jossa tavoitteeksi on luonnollisesti asetettu mestaruuden uusiminen.
SM-liigan hallituksen tekemän päätöksen mukaan myös tämän kauden Mestis-voittaja voi hakea liigalisenssiä ensi kaudeksi, jonka jälkeen pääsarjaa uudistetaan rajusti.