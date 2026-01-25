SM-liigan viimeisistä pudotuspelipaikoista käydään kuumaa ja jännittävää kamppailua. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ihmettelee samalla myös Kärppien korpivaellusta.

SM-liigan runkosarjaa on pelaamatta enää noin vajaa kolmannes ja sarjataulukko alkaa muovautua jännittäväksi kevättä kohti mentäessä.

Taistelu on erittäin kovaa varsinkin häntäpäässä, jossa useampi seura taistelee kynsin ja hampain paikasta 12 parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin. Tällä hetkellä taistelua kiivainta taistelua käyvät HIFK, Kiekko-Espoo, TPS, Jukurit, Pelicans, HPK ja Kärpät.

– Alaviivan seitsikko on kyllä sellainen trilleri. Siinä on seitsemän joukkuetta, joista neljä jatkaa. Se tuli jo tällä viikolla esille, kun noin paljon tunnetta jokaisessa pelissä. Nyt näkyy, että tilanne on tiedostettu, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

– Kovimmat paineet olla pudotuspeleissä on tässä järjestyksessä HIFK:lla, Kärpillä ja Pelicansilla, Kivi jatkaa.

Kärppien kausi on ollut viime kauden tapaan surkea. Joukkue teki kesän siirtomarkkinoilla isoja satsauksia, mutta joukkueen kurssi ei ole ottanut kääntyäkseen.

– Kärpät on edelleen 15:s. Se on todella hämmentävää, Kivi hämmästelee.

Kivi nostaa Kärppien pelistä esiin kaksi suurinta ongelmaa. Puolustuspää ja alivoimapeli.

Kärppien alivoima on koko SM-liigan surkeinta. Joukkue on selvittänyt alivoimansa vain 70,77 prosentin varmuudella.

– Kun ajattelee, että heillä on huippuvahti, joka on tärkeä alivoiman palanen. Siellä on Toni Sihvonen (apuvalmentaja), joka on ollut iät ja ajat helvetin hyvä alivoimavalmentaja. Miten se voi olla huonoin? Kivi jatkaa äimistelyään.

Alivoiman lisäksi Kärpät tarpoo myös toisen tärkeän tilaston häntäpäässä. Joukkue on päästänyt tällä kaudella jo 144 maalia 43 ottelussa, mikä on koko sarjan huonoin lukema.

Kiven mukaan Kärppien puolustajat ovat pelistä toiseen suurissa ongelmissa.

– Peräpää on niin vajaa. He eivät saa minkään näköistä peliä rakennettua. Ei minkään näköistä. Se on kyllä sellaista selviytymistä, Kivi sanoo.