Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo odottavansa Euroopan mailta apua, koska Yhdysvallat on auttanut Ukrainaa puolustautumaan Venäjää vastaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan sotilasliitto Natolla on "erittäin huono" tulevaisuus, jos liittolaismaat eivät auta Yhdysvaltoja Hormuzinsalmen avaamisessa.

Trump esitti kommenttinsa Financial Timesin haastattelussa.

Trump sanoo odottavansa Euroopan mailta apua, koska Yhdysvallat on auttanut Ukrainaa, kun tämä puolustautuu Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.

– Jos vastausta ei tule tai jos se on kielteinen, uskon sen vaikuttavan erittäin kielteisesti Naton tulevaisuuteen, sanoi Trump.

Trump kohdisti haastattelussa painetta myös Kiinaan, jonka tulisi hänen mielestään niin ikään auttaa Yhdysvaltoja salmen avaamisessa.

Trump sanoi, että hänen hallintonsa haluaisi kuulla Kiinan kannan asiaan ennen hänen ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamista. Maalis-huhtikuun vaihteeseen kaavailtua tapaamista voitaisiin Trumpin mukaan myös lykätä.

Trump sanoi lisäksi, että Kiina on monien Euroopan maiden ohella Yhdysvaltoja riippuvaisempi Persianlahdelta tulevasta öljystä.

– On vain oikeudenmukaista, että ne, jotka hyötyvät salmesta, auttavat varmistamaan, ettei siellä tapahdu mitään pahaa, Trump sanoi.

Miinanraivaajia ja "pahat toimijat" pois

Kun Trumpilta kysyttiin, millaista konkreettista apua Yhdysvallat tarvitsee, Trump kertoi FT:lle haluavansa miinanraivaajia sekä ihmisiä, jotka hoitelevat pois "pahoja toimijoita" Iranin rannikolla.

Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin käynnistynyt Lähi-idän sota on lähes pysäyttänyt öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmen läpi ja singauttanut öljyn ja maakaasun hinnan nousuun. Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

Trump on kehottanut muita maita lähettämään sotalaivoja turvaamaan Hormuzinsalmea.

Presidentin lauantaisen Truth Social -päivityksen kehotus koski maita, jotka kärsivät Hormuzinsalmen öljykuljetusten tyrehtymisestä. Trump mainitsi erikseen Kiinan, Ranskan, Japanin, Etelä-Korean ja Britannian.

Iran puolestaan on uhannut iskeä laivoihin, jotka yrittävät kulkea salmen läpi.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi kuitenkin sunnuntaina CBS Newsin haastattelussa, että Iran on avoin keskustelemaan maiden kanssa, jotka haluavat aluksiensa pääsevän kulkemaan turvallisesti salmen läpi.

