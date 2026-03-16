Hetkeä myöhemmin näyttelijä Kumail Nanjiani saapui jakamaan pystin parhaalle lyhytelokuvalle. Hän kuitenkin yllätti yleisön ilmoittamalla, että äänet menivät tasan. Kyseessä on seitsemäs kerta koko gaalan historiassa. Palkinnon saivat The Singers sekä Two People Exchanging Saliva.
Autumn Durald Arkapaw on ensimmäinen nainen, joka voitti pystin parhaasta kuvauksesta./All Over Press
Historiaa teki myös Autumn Durald Arkapaw josta tuli ensimmäinen pystin parhaasta kuvauksesta voittanut nainen. Arkapaw pyysikin kaikkia paikalla olevia naisia nousemaan seisomaan. Hän ilmoitti, ettei olisi täällä ilman heitä.
Totuttuun tapaan gaalassa kunnioitettiin myös viime vuonna menehtyneitä tähtiä. Ohjaaja Rob Reineria nousivat lavalle muistelemaan Billy Crystal, Meg Ryan, Jerry O’Connell, Kathy Bates, Annette Bening, Carol Kane ja Kiefer Sutherland. Reinerin tunnetuimpia ohjaustöitä ovat Kun Harry tapasi Sallyn, Stand by Me – viimeinen kesä, Hei me rokataan! ja Prinsessan ryöstö.
Yksi illan koskettavimmista hetkistä oli myös, kun Barbra Streisand puhui edesmenneestä ystävästään Robert Redfordista.
Gaalassa nähtiin myös poliittisia kannanottoja.
– Ei sodalle ja vapaa Palestiina, pystiä jakamaan tullut Javier Bardem sanoi lavalla.