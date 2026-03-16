Oopperaa ja balettia koskevilla kommenteilla kohahduttanut Timothée Chalamet sai osaksi piikittelyä Oscar-gaalassa.
Hollywoodissa juhlitaan elokuvamaailman tähtiä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Elokuva-akatemia jakaa tänä vuonna Oscar-palkinnot 98. kerran.
Gaalan juontaa koomikko Conan O'Brien, joka ei säästellyt sanojaan avausmonologissaan.
Marty Supreme -elokuvasta ehdolla oleva Timothée Chalamet joutui hiljattain kohun keskelle lauottuaan oopperaa ja balettia vähätteleviä kommentteja. Chalamet sanoi, ettei haluaisi työskennellä taidemuodon parissa, jota pidetään väkisin hengissä vähaisestä kiinnostuksesta huolimatta.
Timothée Chalamet Oscar-gaalan punaisella matolla./All Over Press
O'Brien nosti näyttelijän tikun nokkaan heti gaalan alussa.
– Tänä iltana turvatoimet ovat erittäin tiukat. Minulle on kerrottu, että pelätään hyökkäyksiä sekä ooppera- että balettipiireistä, hän sanoi.
– He ovat vain vihaisia, koska jätit pois jazzin.