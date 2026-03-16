Vuoden 2025 Oscar-pystit on nyt jaettu.
Oscar-palkinnot vuoden 2025 parhaille elokuville on nyt jaettu. Järjestyksessään 98. Oscar-gaala järjestettiin Hollywoodissa sunnuntain 15.3. ja maanantain 16.3. välisenä yönä Suomen aikaa.
Parhaasta miespääosasta palkittiin Sinners-elokuvan Michael B. Jordan. Hamnet-elokuvassa loistanut Jessie Buckley puolestaan vei odotetusti kotiin pystin parhaasta naispääosasta.
Parhaana elokuvana palkittiin One Battle After Another, joka sai kaikkiaan kuusi pystiä.
Paras elokuva:
One Battle After Another
Paras naispääosa:
Jessie Buckley, Hamnet
Paras miespääosa:
Michael B. Jordan, Sinners
Paras naissivuosa:
Amy Madigan, Weapons
Paras miessivuosa:
Sean Penn, One Battle after Another
Paras ohjaus:
One Battle after Another, Paul Thomas Anderson
Paras käsikirjoitus (alkuperäinen):
Sinners, Ryan Coogler
Paras käsikirjoitus (sovitettu):
One Battle after Another, Paul Thomas Anderson
Paras kansainvälinen elokuva:
Sentimental Value, Norja
Paras lyhytelokuva:
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Paras kuvaus:
Sinners, Autumn Durald Arkapaw
Paras pukusuunnittelu:
Frankenstein, Kate Hawley
Paras leikkaus:
One Battle after Another, Andy Jurgensen
Paras lyhyt dokumenttielokuva:
All the Empty Rooms, Joshua Seftel / Conall Jones
Paras dokumenttielokuva:
Yksin Putinia vastaan (Mr. Nobody against Putin), David Borenstein / Pavel Talankin / Helle Faber / Alžběta Karásková
Paras maskeeraus:
Frankenstein, Mike Hill / Jordan Samuel / Cliona Furey
Paras kappale:
Golden elokuvasta KPop Demon Hunters, EJAE / Mark Sonnenblick / Joong Gyu Kwak / Yu Han Lee / Hee Dong Nam / Jeong Hoon Seo / Teddy Park
Paras musiikki:
Sinners, Ludwig Goransson
Paras äänitys:
F1, Gareth John / Al Nelson / Gwendolyn Yates Whittle / Gary A. Rizzo / Juan Peralta
Paras roolitus:
One Battle after Another, Cassandra Kulukundis
Paras animaatioelokuva:
KPop Demon Hunters
Paras animoitu lyhytelokuva:
The Girl Who Cried Pearls
Paras lavastus:
Frankenstein, Tamara Deverell / Shane Vieau
Parhaat erikoistehosteet:
Avatar: Fire and Ash, Joe Letteri / Richard Baneham / Eric Saindon / Daniel Barrett