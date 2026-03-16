Vuoden 2025 Oscar-pystit on nyt jaettu.

Oscar-palkinnot vuoden 2025 parhaille elokuville on nyt jaettu. Järjestyksessään 98. Oscar-gaala järjestettiin Hollywoodissa sunnuntain 15.3. ja maanantain 16.3. välisenä yönä Suomen aikaa.

Parhaasta miespääosasta palkittiin Sinners-elokuvan Michael B. Jordan. Hamnet-elokuvassa loistanut Jessie Buckley puolestaan vei odotetusti kotiin pystin parhaasta naispääosasta.

Parhaana elokuvana palkittiin One Battle After Another, joka sai kaikkiaan kuusi pystiä.

Paras elokuva:

One Battle After Another

Paras naispääosa:

Jessie Buckley, Hamnet

Paras miespääosa:

Michael B. Jordan, Sinners

Paras naissivuosa:

Amy Madigan, Weapons

Paras miessivuosa:

Sean Penn, One Battle after Another

Paras ohjaus:

One Battle after Another, Paul Thomas Anderson

Paras käsikirjoitus (alkuperäinen):

Sinners, Ryan Coogler

Paras käsikirjoitus (sovitettu):

One Battle after Another, Paul Thomas Anderson

Paras kansainvälinen elokuva:

Sentimental Value, Norja

Paras lyhytelokuva:

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Paras kuvaus:

Sinners, Autumn Durald Arkapaw

Paras pukusuunnittelu:

Frankenstein, Kate Hawley

Paras leikkaus:

One Battle after Another, Andy Jurgensen

Paras lyhyt dokumenttielokuva:

All the Empty Rooms, Joshua Seftel / Conall Jones

Paras dokumenttielokuva:

Yksin Putinia vastaan (Mr. Nobody against Putin), David Borenstein / Pavel Talankin / Helle Faber / Alžběta Karásková

Paras maskeeraus:

Frankenstein, Mike Hill / Jordan Samuel / Cliona Furey

Paras kappale:

Golden elokuvasta KPop Demon Hunters, EJAE / Mark Sonnenblick / Joong Gyu Kwak / Yu Han Lee / Hee Dong Nam / Jeong Hoon Seo / Teddy Park

Paras musiikki:

Sinners, Ludwig Goransson

Paras äänitys:

F1, Gareth John / Al Nelson / Gwendolyn Yates Whittle / Gary A. Rizzo / Juan Peralta

Paras roolitus:

One Battle after Another, Cassandra Kulukundis

Paras animaatioelokuva:

KPop Demon Hunters

Paras animoitu lyhytelokuva:

The Girl Who Cried Pearls

Paras lavastus:

Frankenstein, Tamara Deverell / Shane Vieau

Parhaat erikoistehosteet:

Avatar: Fire and Ash, Joe Letteri / Richard Baneham / Eric Saindon / Daniel Barrett