Vuoden 2026 Oscar-gaalassa palkittiin ensimmäistä kertaa roolituksesta.
Vuoden 2026 Oscar-gaalassa nähtiin uusi kategoria ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Järjestyksessään 98. Oscar-gaalaa juhlittiin Hollywoodissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.
Gaalassa palkittiin tänä vuonna parhaasta roolituksesta. Historiallisen pystin nappasi itselleen Cassandra Kulukundis elokuvasta One Battle after Another.
Kulukundis on tehnyt yhteistyötä elokuvan ohjanneen Paul Thomas Andersonin kanssa vuosia.
One Battle after Another -elokuvan rooleissa nähdään muun muassa Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Chase Infiniti sekä Benicio del Toro.
One Battle after Another nappasi pystejä aikaisemmin tänä vuonna myös Bafta-gaalassa.