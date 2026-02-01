SM-liigassa kulttimainetta vuosien ajan nauttinut Ben Blood on lyönyt luikkarit naulaan.
Viime keväänä Jokerien riveissä Mestiksen mestaruuden voittanut Blood johtaa tätä nykyä omaa nimeään kantavaa pelaajakehitysyritystä. Romuluisen kiekkohahmon uran päättymisestä kerrotaan lyhyesti yrityksen verkkosivuilla.
36-vuotias eläköitynyt puolustaja pelasi Suomessa kaikkiaan yhdeksällä eri kaudella. Hän edusti SM-liigassa Pelicansia, Ässiä ja Tapparaa.
Lue myös: Kommentti: Tämä seura on nyt hukassa – SM-liigan superkausi jäämässä haaveeksi?
Parhaiten Blood miellettäneen lahtelaisten mieheksi. Hän kiekkoili turkooseissa neljällä kaudella ja voitti seuran riveissä kaksi SM-hopeaa.
Kovaotteinen amerikkalaispakki voitti SM-liigan jäähypörssin kahteen otteeseen. Ässissä kaudella 2017–2018 kerätty potti (207 minuuttia) on Suomen pääsarjan kaikkien aikojen neljänneksi suurin kausikohtainen jäähymäärä.