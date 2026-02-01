SM-liigaan Jokerien vanavedessä pyrkivä Joensuun Kiekko-Pojat on kadottanut flow'nsa totaalisesti Mestis-arjessaan. Näkymät ensi syksyn superkautta ajatellen ovat nyt huomattavasti huonommat kuin kaksi kuukautta sitten, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

Jokerit voittanee Mestiksen taas, siltä helmikuun alussa vahvasti näyttää. Vielä alkusyksyn yskösten aikana tuntui toisenlaiselta. Jos näin käy, saa helsinkiläisten finaalivastustaja hakea liigalisenssiä supersesongille 2026–2027.

Katseet kääntyivät marraskuussa välittömästi Joensuuhun. Kiekko-Pojat oli puhunut jo aiemmin isoin kirjaimin Liiga-tavoitteestaan. Joulukuun puolivälissä seura virallisti liiganousutähtäimensä omilla verkkosivuillaan.

Joulunaluskäänteiden jälkeen homma on lähtenyt kuitenkin väärille urille. Kiekko-Pojat johti Mestistä vielä joulukuussa. Se oli loistoasemissa, ajatellen vähimmäismaaliaan, eli Mestiksen finaaleja. On syytä olettaa, että Pohjois-Karjalassa on mietitty, ettei paranisi joutua Jokerien käsittelyyn ennen loppuottelusarjaa.

Näin helmikuun alussa Kiekko-Poikien tulokselliset otteet ovat luivahtaneet huolestuttavaan luisuun. Edelliset 13 ottelua ovat tuoneet vain kaksi voittoa. Runkosarjapytty on jo karannut dieselinsä lämmittäneelle Jokereille, sillä joukkue on 19 pisteen karkumatkalla sarjakakkoseen K-Vantaaseen nähden.

JoKP on 40 pelaamansa ottelun jälkeen vasta viidentenä. On todettava, että Mestiksen sijat 2–6 ovat kuitenkin ääritasaisesti kuuden pisteen sisällä toisistaan.

Tuloksentekotrendiä katsellessa mikään ei varsinaisesti viittaa siihen, että joensuulaiset olisivat se porukka, joka kiilaa kakkospaikalle, siis sille sijalle, jolla Jokerit, rehellisyyden nimissä ylivoimaisena pidettävä vastustaja, on vältettävissä finaaleihin saakka.