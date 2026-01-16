Kärppien jo uskomattomiin mittoihin kasvanut taaperrus jääkiekon SM-liigassa oli Kiekkoraadin kärkipuheenaihe Huomenta Suomessa torstaina.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin.

Suurseura Kärppien jääminen 13. sijalle ja pudotuspelien ulkopuolelle viime keväänä piti olla viimeistään se korviahuumaava herätys oululaisille.

Sisään tuli uusi urheilujohtaja (Kimmo Kapanen), uusi päävalmentaja (Petri Karjalainen) ja tuttuun tapaan iso tukku nimekkäitä pelaajia.

Seuraus? Ottelukohtainen 1,13 pisteen keskiarvo ja sarjan 15. sija tammikuun puolivälissä.

Kiekkoraadin vetänyt MTV Urheilun Jere Hultin kuvailikin, että Oulussa on nähty "uskomattomalla tavalla vielä huonompi kausi" viime vuoteen verrattuna.

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi peräänkuuluttaa organisaatiolta kovuutta.

– Minun mielestäni yhteisöstä ja pelaajistosta huokuu se, että kun kaikkia ajatuksia selitellään ja koitetaan saada näyttämään kivalta, niin se aiheuttaa ahdistusta, Kivi totesi.

MTV Urheilun jääkiekkotuottaja Jukka Lohva nosti Kärpille verrokin reilun vuosikymmenen takaa.

– Tulee vähän takautuvasti mieleen Jokerit viimeisinä vuosinaan SM-liigassa. Organisaatiolla on rahaa, hommataan tähtipelaajia ja -valmentajia, mutta mikään ei toimi, Lohva kommentoi.

– Jotenkin tuntuu, että yleisesti siinä koko organisaatiossa (Kärpissä) on – onko väärin sanoa – paha olla. Että se ei lähde toimimaan. Se pitäisi tuulettaa ihan kokonaan, hän jatkaa huomauttaen, että Jokereissa piti laittaa kaikki uusiksi KHL-vuosien (2014–2022) jälkeen.

Kivi ottaa esimerkin lähempää: Mitä teki viime vuosien suurmenestyjä Tappara, kun se viime kaudella jäi runkosarjassa 9. sijalle ja kaatui Ilvekselle tylysti 0–4 puolivälierissä?

– Ne reagoivat heti! Sinne rekrytoitiin jäälle porukkaa ja aitioon porukkaa. Ei jätetty mitään kysymysmerkin varaan, että toimiiko vai ei, Kivi summaa.

Tappara johtaa SM-liigaa, kun runkosarjaa on jäljellä noin kolmannes.

Kärppien kausi jatkuu Lukko-kotiottelulla perjantaina. Huippumatsin voi katsoa MTV Katsomon lisäksi myös vapaasti MTV3-kanavalla kello 19.25 alkaen!

Kiekkoraadissa perattiin myös Jokerien huimaa varustelua tulevaa ”superkautta” varten. Kuuntele analyysi kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.