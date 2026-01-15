Jääkiekon SM-liigan puhuttaneita tuomaritilanteita avaavassa Videotarkistus-ohjelmassa iskettiin keskiviikkona kiinni myös Tampereen Ilveksen kannalta epäedullisiin maalitilanteisiin.
SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn selvitti keskenään hyvin samankaltaisten tilanteiden eroa sääntökirjan ja videoiden avulla.
Joulukuun 4. päivä pelatussa Ilves–HPK-ottelussa isänniltä hylättiin videotarkistuksen jälkeen Kasper Björkqvistin runnoma osuma maalivahdin häirintänä. Reilu kolme viikkoa myöhemmin Ilves kärsi taas videotarkistustilanteessa, kun isäntäjoukkue Sport osui maalinedusmylläkän päätteeksi.
Ilvekseltä hylätyssä osumassa kiekko on jo piilossa HPK-vahdin patjan alla, ja Björkqvistin tekemä tökkäys mailalla osuu ensisijaisesti maalivahdin varusteeseen.
– Tässä ei pelata kiekkoa, Rönn linjaa Videotarkistus-ohjelmassa.
Sportin tekemässä maalissa kiekko on vähän samankaltaisesti Ilves-vahti Mantas Armaliksen varusteiden alla, mutta totuus paljastui Rönnin mukaan eräästä lähikuvasta.
– Meillä on tilannehuoneessa hyvät työkalut sitä varten, että näitä pystytään katsomaan eri kuvakulmista, jotka eivät aina näy edes tv:ssä. Ja sitten myös zoomausmahdollisuus, Rönn kertoo.
Sport-maalin ratkaiseva kuvakulma näkyy yllä olevalla videolla Rönnin perusteluineen, kuten myös Ilvekseltä hylätty osuma. Videotarkistuksen uusimman jakson voit katsoa kokonaisuudessaan maksutta MTV Katsomossa!