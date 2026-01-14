Viime perjantain HIFK–Ilves-ottelun kohutilanteet nousivat puheenaiheeksi myös MTV Urheilun Videotarkistus-ohjelmassa keskiviikkona. Erotuomaripomo Jyri Rönnin mukaan raitapaidat tekivät avauserässä kaksi virhettä.

Ottelu sai avauserässä pelottavan käänteen, kun Ilveksen Teemu Engberg törmäsi HIFK-vahti Hugo Alnefeltiin maalivahdin alueella. Alnefelt jäi makaamaan jäähän, ja lopulta hänet vietiin ulos kaukalosta paareilla niskatuen kera. Hän ei ole pelannut tärskyn jälkeen.

Engbergille ei tuomittu tilanteesta rangaistusta, mikä kuumensi tunteet HIFK-leirissä (video alla).

SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn tunnustaa tuoreimmassa Videotarkistus-ohjelmassa, että tilanteessa tapahtui tuomarivirhe.

– Kun mennään siniselle (maalivahdin) alueelle, siellä ei voida maalivahtiin törmätä, Rönn aloittaa.

– Jos hyökkääjä sinne ajautuu, hän on vastuussa osumastaan. Kun meillä tulee tällainen kova osuma, niin silloin meillä on myös jäähy estämisestä. Tämä on maalivahdin estäminen ja kaksi minuuttia.

HIFK-päävalmentaja Olli Jokinen oli siis tuimassa kritiikissään oikeassa, Rönn vahvistaa.

Rönn löytää tuomarien ratkaisulle myös mahdollisen selityksen. Kohutilanne ja Rönnin perustelut jutun yllä olevalla videolla!

Engberg–Alnefelt-tilanne johti pian siihen, että HIFK:n Sean Josling haki Engbergin tappeluun vastaamaan teoistaan. Rönnin mukaan tässä tapahtui toinen tuomarivirhe, kun raitapaidat eivät huomanneet Joslingin aloittaneen kärhämää pelitilanteen ulkopuolella, eivätkä tämän seurauksena tuominneet kanadalaiselle ylimääräistä kaksiminuuttista.

– Tuomarit eivät saaneet kiinni alkutilannetta, tätä (yllyttäjä) instigator-repimistä, mikä tapahtuu siniviivalla.

– Tässä oli pitänyt alusta nähdä, miten tämä tilanne kehittyy. Ja IFK:n pelaajalle olisi pitänyt tuomita ylimääräinen kakkonen, Rönn summaa ja toteaa ottelun kuuman avauserän olleen "yksi kauden haastavimmista eristä" liigatuomareille.

Video Joslingin ja Engbergin tappelusta Rönnin tuomarikommentein alla. Videotarkistuksen uusimman jakson voit katsoa kokonaisuudessaan maksutta MTV Katsomossa!

