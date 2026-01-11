Katri Lylynperä hiihti Suomen mestariksi naisten perinteisen sprintissä Kuopiossa.

Naisten finaali päättyi hyvin dramaattisella tavalla. Amanda Saari ja Tiia Olkkonen tulivat kärkikaksikkona pitkälle maalisuoralle, mutta omaan sauvaansa kompastunut Olkkonen kaatui ja pysäytti täten vieressä hiihtäneen Saaren vauhdin täysin.

Suurimpana hyötyjänä oli Lylynperä, joka sivakoi Suomen mestariksi. Ella Noora Haapalehto oli toinen (+0,83) ja Nora Kytäjä kolmas (+3,02).

Saari jäi lopulta neljänneksi (+4.43) ja Olkkonen koko finaalin viimeiseksi.

Miesten voittajaksi tykitti Ike Melnits 0,98 sekunnin erolla Markus Vuorelaan. Pronssille hiihti Olli Ahonen, joka jäi voittajasta 1,14 sekuntia.

Kaatumisilta ei säästytty miestenkään finaalissa, sillä viime vuonna MM-pronssia vapaan sprintissä voittaneen Lauri Vuorisen sauva katkesi Qiang Wangin käsittelyssä ja sekunteja myöhemmin Vuorinen kompastui ja kaatui.