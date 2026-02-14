Suomen viestijoukkueen suuronnistuja Vilma Ryytty päivitteli Ruotsin Ebba Anderssonin hurjaa kaatumista.

Ryytty hiihti Suomen kolmososuudella vapaalla hiihtotavalla. Olympialaisten ensikertalainen suoritti todella upeasti ja varmisti osaltaan Suomen naisten viestipronssia.

Kilpailun ylivoimainen suosikki Ruotsi jäi yllättäen hopealle. Tapahtumiin nähden toiseksi kirkkain mitali on mukiinmenevä suoritus. Ebba Andersson nimittäin kaatui todella hurjalla tavalla oman suorituksensa aikana. Jo kerran aiemmin pyllähtäneen Anderssonin suksi irtosi. Ruotsi menetti tilanteessa käytännössä mahdollisuudet kultaan.

– Näytti tosi pahalta. Ebbahan lensi siinä melkein niskoilleen. Tosi harmittavaa heidän viestin kannalta. Helpottihan se meidän hommia, toki, Ryytty kommentoi ladun varrelta oman osuutensa jälkeen.

– Näytti siltä, että suksi jäi lumeen kiinni ja lähti irti. Sitten se oli aika tekemätön paikka, kun oli side irti. Sitä on vaikeaa lähteä korjaamaan siitä, Ryytty pohti.

Myös Suomen avausosuuden hiihtänyt Johanna Matintalo päivitteli Anderssonin kohtaloa.

– Se oli varmaan se, mitä kaikki pelkäsivät. Se on mahdolllista tuollaisessa sohjossa, kun kunnolla crashaa, Matintalo sanoi.

Matintalo kertoi ottaneensa laskuosuudet itse todella varovasti, juurikin kaatumisvaaran vuoksi.

– Kyllä mieluummin otan sen muutaman sekunnin turpaan, kuin puoli minuuttia tai minuutin ja keräilen itseäni, Matintalo totesi.

Norja vei viestikullan. Ruotsin ankkuri Jonna Sundling nosti maansa toiseksi ohi Suomen ankkurin Jasmi Joensuun.