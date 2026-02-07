Kerttu Niskanen sijoittui viidenneksi Milano-Cortinan olympialaisten ensimmäisellä hiihtomatkalla.
Niskanen nousi Val di Fiemmen 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa mitalitaisteluun kisan päättäneellä vapaan osuudella ollen pitkään kisan neljäs.
Olympiakultaa hiihti ylivoimaiseen tyyliin Ruotsin Frida Karlsson, jolle olympiavoitto oli uran ensimmäinen. Hopeaa otti Ebba Andersson. Ruotsalaisten välinen ero maalissa oli 51 sekuntia.
Pronssin vei Norjan Heidi Weng. Hänestä reilun 27 sekunnin päähän jääneen Niskasen ohi neljänneksi nousi lopulta myös Sveitsin Nadja Kälin.
Muista suomalaisista Vilma Ryytty sijoittui 15:nneksi ja pahasti kärjen vauhdista jo perinteisen osuudella jäänyt Krista Pärmäkoski 20:nneksi. Vilma Nissinen kaatui avausosuuden laskussaan ja tuli maaliin sijalla 40.