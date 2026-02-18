Suomen parisprinttivalinnat herättivät keskustelua ennen olympiakisaa.

Suomi oli naisten kisassa mukana mitalitaistelussa viimeiselle osuudelle asti, kunnes Jasmin Kähärä kaatui loppulaskussa. Suomi oli lopulta yhdeksäs.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä näki Kähärän ja Jasmi Joensuun onnistuneen varsin hyvin.

– Se jäi oikeastaan viimeisestä 50 metristä kiinni, että olisi voinut tulla mitali, Isometsä sanoo.

– Minusta oli hyvin luotu taktiikka laittaa Joensuu aloitusosuudelle. Kähäräkin hiihti ankkuriosuutta ihan erinomaisesti.

Kähärä myönsi joutuneensa viimeisellä lenkillä pahasti maitohappojen kouriin, mikä johti lopulta kaatumiseenkin. Ennen kisaa valinnat puhuttivat, mutta Isometsän mukaan Kähärän valinta Joensuun pariksi kestää tarkastelun jälkikäteenkin.

– Kun puhutaan, että olisiko Kerttu Niskanen pitänyt nostaa parisprinttiin, niin olen sitä mieltä, että Suomi meni ihan oikealla joukkueella. Koska oli tuollainen liukas ja nopea keli, uskon, että Jasmin Kähärä oli siihen parempi.

– Tietysti jaksaminen on eri asia, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että oikea joukkue siellä oli. Ei tänään olisi mitalia tullut millään joukkueella, Isometsä toteaa Kähärän väsähtämisestä päätösosuudella.