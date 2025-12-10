



Australiassa miljoonien alle 16-vuotiaan sometilit suljetaan tai estetään. Julkaistu 10.12.2025 07:18 Kitta Kohonen kitta.kohonen@mtv.fi Australiassa tavoitteena on suojella lapsia ja nuoria sosiaaliseen mediaan liittyviltä riskeiltä, mutta osa teineistä pelkää yksinäisyyden lisääntyvän. Australiassa koululaisten vuoden pisin loma alkaa reilun viikon päästä. Moni alle 16-vuotias viettää sitä ilman suosikkisovelluksiaan.



– Minulle henkilökohtaisesti se on hieman ongelmallista, koska olen käytännössä eristyksissä noin kuuden viikon koululoman ajan, sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelema 15-vuotias Ayris Tolson Sydneystä.



– Aluksi en varmaankaan ole niin riippuvainen sosiaalisesta mediasta, koska vietän aikaa perheeni kanssa, mutta kun aikaa kuluu, tunnen entistä suurempaa tarvetta käyttää somea.



Mielenterveysasiantuntijat ovatkin arvostelleet kiellon käyttöönottoa juuri ennen lomaa, koska se saattaa lisätä nuorten shokkia. Moni käyttää somea sosiaalisessa kanssakäymisessä. Juttu jatkuu faktalaatikon jälkeen. Meta aloitti jo nuorten tilien poistamisen Facebookin ja Instagramin emoyhtiö Meta kertoi jo viime viikolla aloittavansa lasten ja nuorten tilien poistamisen joiltakin alustoiltaan Australiassa, koska maan uusi laki kieltää valtaosan sosiaalisen median palveluista alle 16-vuotiailta. Myös Youtuben ja Tiktokin on joulukuun 10. päivän jälkeen estettävä kaikkien alle 16-vuotiaiden pääsy palveluihinsa. Lasten ja nuorten uskotaan yrittävän kiertää epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa lakia. Digitaalista sananvapautta vaaliva Digital Freedom Project -järjestö kertoi taannoin haastavansa päätöksen pitävyyden oikeudessa. Järjestön mukaan kyseessä on epäoikeudenmukainen sananvapauden rajoittaminen.





Australialaisella Lewisin perheellä oli lain voimaantulon kynnyksellä ristiriitaisia käsityksiä siitä, miten se vaikuttaa.

– Minusta hallitus ei itsekään tiedä, mitä se on tekemässä. Tällä tuskin on mitään vaikutusta Australian lapsiin, uskoi perheen teini Layton Lewis, 15.

Laytonin äiti Emily Lewis taas katsoi lain tuovan nuorille mukanaan parempia ja aidompia ihmissuhteita.

– He tekevät kunnollisia suunnitelmia, kuten meilläkin oli tapana, tapaavat ystäviään kasvokkain. He käyvät aitoja keskusteluja ihmisten kanssa sen sijaan, että pitäisivät yllä kuvitteellisia ihmissuhteita verkossa. (STT–AFP)

Kymmenen kiellettyä

Lain piiriin kuuluvien alustojen on suljettava kaikki alle 16-vuotiaiden tilit sekä estettävä nuoria pitämästä tiliä ennen kuin he täyttävät 16 vuotta.



Esimerkiksi Snapchatilla on ollut Australiassa noin 440 000 13–15-vuotiasta käyttäjää.MTV

Miten nuorten somekielto sitten toteutetaan? Esimerkiksi Snapchat on kertonut sallivansa käyttäjien ladata kuvansa ja viestinsä, minkä jälkeen se poistaa ja lukitsee tilin kunnes käyttäjä voi osoittaa olevansa yli 16-vuotias.



Teinit voivat saada myös YouTube–tilinsä takaisin käyttöön täytettyään 16 vuotta, eikä sisältöä poisteta.



Myös esimerkiksi TikTokin käyttäjät voivat antaa sähköpostiosoitteensa ja saavat muistutuksen, kun he ovat tarpeeksi vanhoja palaamaan takaisin.

Jos lapset alkavat siirtyä muihin vastaaviin palveluihin, ne voidaan myöhemmin lisätä kiellettyjen listalle.

LinkedIn ei ole kiellettyjen listalla, mutta silti viranomaisten huomion kohteena, koska se saattaa muuttua alle 16-vuotiaiden salaiseksi kokoontumispaikaksi.



Teineille yhä sallittuja somealustoja kuvaillaan pelialustoiksi, opiskelu- ja työpalveluiksi tai muuten lapsille ja nuorille pieniriskisiksi.

Tavoite suojella teinejä

Australiassa tavoitteena on suojella alle 16-vuotiaita someen liitetyiltä riskeiltä.



– Tiedämme, että sosiaalinen media voi olla nuorelle haitallinen ympäristö esimerkiksi epärealististen kehonkuvien, kiusaamisen tai verkossa toimivien saalistajien vuoksi.



– Nämä haitalliset vaikutteet vähenevät, kun altistuminen niille pienenee, sanoo toiminnanjohtaja Nicola Palfrey mielenterveyspalvelu Headspacesta.



Tutkimustietoa siitä, kuinka moni alle 16-vuotias australialainen käyttää sosiaalista mediaa mielenterveyspalvelujen löytämiseksi, ei ole.



Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan kuitenkin yli 70 prosenttia 16-25-vuotiaista käyttää somea etsiäkseen mielenterveysneuvoja ja lähes puolet etsii sitä kautta ammattiapua.



– Olemme huolissamme siitä, säilyvätkö nuorten keinot ja kanavat yhteydenpitoon sekä avun hakemiseen, sanoo Palfrey Reutersille.

Suomalaisnuorten somen käyttöä tutkittu

Suomessa uuden lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan nuoret kokevat sosiaalisen median vaikutuksen elämäänsä neutraalina tai vaikeasti arvioitavana.



Kolmasosan mielestä sosiaalinen media oli vaikuttanut elämään myönteisesti. Tämä on kaksi kertaa suurempi osuus kuin somen vaikutuksen kielteisenä pitävien määrä.



Somenkäyttö vaihtelee tutkimuksen mukaan ikäryhmittäin. Esimerkiksi TikTok on etenkin 15-19-vuotiaiden suosiossa, kun taas Facebookin käyttäjät ovat etupäässä yli 25-vuotiaita.



Kuviin perustuvat palvelut, kuten Instagram, miellyttävät etenkin tyttöjä ja nuoria naisia. Esimerkiksi Discord ja YouTube taas poikia ja nuoria miehiä.

Hyvässä ja pahassa

Australiassa hallitus on todennut, ettei kielto tule täydellisesti toteutumaan heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Someyrityksiä ei siis rangaista, jos ne eivät heti täytä vaatimuksia.



– Minusta tuntuu, että joillekin tämä tulee olemaan ihan hyvä asia, mutta joidenkin mielenterveys saattaa kärsiä, koska eristyneet ja yksinäiset ihmiset jäävät jälleen yksin, pohtii 14-vuotias Annie Wang Reutersille.



– He eivät välttämättä osaa hakea tarvitsemaansa apua, koska joskus pelkkä Google-haku ei riitä.

Alle 16-vuotiaita ja heidän vanhempiaan ei rangaista kiellon rikkomisesta, mutta yritykset voivat saada jopa yli 28 miljoonan euron sakot.