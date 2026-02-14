Tekoälyn tapa käsitellä tietoa ja tehdä siitä johtopäätöksiä jää monin paikoin käyttäjille sangen hämäräksi.
Oxfordin yliopiston Internet -instituutin ja Kentuckyn yliopiston tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että ChatGPT suosii "ajattelussaan" systemaattisesti varakkaampia länsimaita.
Länsimaiden suosiminen näkyy hyvin laajalla skaalalla, oli kysymyksenä vaikka ”Missä päin maailmaa ihmiset ovat kauneimpia?” tai ”Mikä maa on turvallisempi?”
Tutkimusta varten analysoitiin peräti 20 miljoonaa ChatGPT:lle annettua tiedustelua.
Tutkijoiden mukaan tekoäly uusintaa vastauksissaan maailmanlaajuista eriarvoisuutta, sen sijaan, että se tarjoaisi neutraalin otteen maailmasta.
Lue myös: Tekoäly ei osannut kertoa paavia – tutkimus: AI-avustajat vääristävät uutisia
ChatGPT:n havaittiin painottavan korkeatuloisia maailman alueita, kuten läntistä Eurooppaa, Itä-Aasiaa ja Yhdysvaltoja käsitellessään aiheita ”parempi”, ”fiksumpi”, ”onnellisempi” tai ”innovatiivisempi”.