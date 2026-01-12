SHL:ssä pelaavan Örebron suomalaishyökkääjän Patrik Puistolan osoite saattaa hyvinkin vaihtua ensi kaudeksi.

25-vuotias Puistola pelaa toista kauttaan Örebron riveissä. Hänen sopimuksensa ruotsalaisseuran kanssa kuitenkin umpeutuu käynnissä olevan kauden päätteeksi.

Puistola ollut alusta alkaen Örebron kantavia voimia. Tällä kaudella hän on tehnyt 34 ottelussa 26 (11+15) tehopistettä.

Örebro haluaa kuumeisesti solmia jatkosopimuksen suomalaistähtensä kanssa, mutta Puistolan perässä on myös muita huippuseuroja. Expressenin mukaan muun muassa Frölunda on hyvinkin kiinnostunut Puistolan palveluksista.

Örebron urheilujohtaja Henrik Löwdahl tiedostaa, että seuralla voi olla hankaluuksia pitää Puistola riveissään.

– Me olemme keskustelleet Patrikin ja hänen edustajiensa kanssa. Hän on houkutteleva pelaaja markkinoilla. Meidän osalta tilanne on ilmiselvä, mutta ymmärrän kyllä, että siitä tulee vaikeaa. Hänellä on vahva halu valita itselleen urheilullisesti paras vaihtoehto, Löwdahl kertoo Expressenille.

– Me toivomme, että se joukkue on Örebro. Jos ei ole, meidän on mentävä eri teitä. Niin se vain toimii. Pelaaja tekee valintansa. Hän on kiinnostava pelaaja.

Örebro on 35 ottelukierroksen jälkeen sarjataulukossa vasta sijalla 11. Puistolaa jahtaava Frölunda puolestaan johtaa SHL:ää suvereenilla erolla.