Hyökkääjä Leevi Teissala on siirtymässä kesken kauden TPS:stä Ruotsin toisella sarjaportaalla pelaavaan Södertäljeen, uutisoi Expresssen-lehti.
Lehden mukaan osapuolet ovat hyvin lähellä sopimusta.
HockeyAllsvenskanin kahdeksantena olevan Södertäljen riveissä pelaa kaksi Teissalalle aiemmin tuttua pelaajaa, HIFK:ssa muutama vuosi sitten pelannut Sebastian Dyk ja TPS:n puolustuksessa toiminut Niklas Arell.
Teissala on tehnyt tällä kaudella TPS:ssä 40 ottelussa 3+15=18 pistettä. 25-vuotias laitahyökkääjä palasi kasvattajaseuraansa kaudella 2023–24 HIFK:sta.