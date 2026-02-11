Naisleijonien ja Sveitsin välisessä olympiajääkiekon ottelussa tapahtunut hetki nousi uutistoimisto Reutersin uutisaiheeksi.
Suomi saalisti tiistai-iltana avausvoittonsa olympiaturnauksessa lyömällä Sveitsin 3–1. Elisa Holopainen oli kasvattaa voittolukemia ottelun loppuhetkillä, mutta osuma hylättiin.
Ruotsin liigassa kovia tehoja tehnyt Holopainen nimittäin avitti kiekon maaliin kädellään. Reuters väritteleekin uutistaan yhteyksillä jalkapallolegenda Diego Maradonan kuuluisaan käsimaaliin vuoden 1986 MM-kisoissa.
– Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen pelaaja, jonka pelipaidassa oli Diego Maradonan kuuluisaksi tekemä pelinumero 10, yritti toistaa argentiinalaisen jalkapallolegendan "Jumalan käsi" -hetken tiistain ottelussa, Reutersin raportissa kerrottiin.