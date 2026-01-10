SHL:ssä pelaava Djurgården ja suomalaishyökkääjä Jesse Ylönen ovat purkaneet pelaajasopimuksensa yhteisymmärryksessä.

Djurgårdenin tiedotteen mukaan aloite sopimuksen purkuun tuli Ylösen puolelta.

– Jesse tuli pari päivää sitten luoksemme ja esitti toiveensa. Hän on todella taistellut ja yrittänyt, mutta molempien mielestä hänen olisi vaikea saada peliaikaa jatkossa. Olemme purkaneet hänen sopimuksensa, ja se päätös on taloudellisesti hyödyllinen Djurgårdenille, seuran urheilujohtaja Niklas Wikegård kommentoi.

Täksi kaudeksi Pohjois-Amerikasta Ruotsiin siirtynyt Ylönen ehti pelata tukholmalaisseurassa 24 ottelua tehoin 3+4.

Ennen Ruotsi-siirtoaan Ylönen pelasi viisi kautta Pohjois-Amerikassa. Ylösen vyölle kertyi lopulta 111 NHL-ottelua, joiden aikana tehopisteitä kertyi 29 (12+17).