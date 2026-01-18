Ruotsalaislehti Expressen paljastaa, että Röglen maalivahti Christoffer Rifalk on siirtymässä ensi kaudeksi Suomeen ja SM-liigaan.

SHL:ssä syksystä 2019 menestysseura Rögleä edustanut maalivahti Christoffer Rifalk on jättämässä seuran kauden päätteeksi. Expressenin mukaan ei ole vielä selvää, mihin Rifalk siirtyy, mutta osoitteena olisi todennäköisesti SM-liiga, ja seura joko HIFK tai Ilves.

– Keskityn tähän, enkä kommentoi seuroja tai muuta tällä hetkellä. Haluan vain pelata mahdollisimman hyvän kauden Röglen kanssa, ja sitten katsotaan, Rifalk kommentoi Expressenille.

Rifalkin vastuus Röglessä on vähentynyt kahden viime kauden aikana, eikä hän ole enää joukkueensa ykkösvahti, mikä antaa luonnollisen syyn katsella muualle. Joko HIFK tai Ilves on kuitenkin saamassa riveihinsä meritoituneen pelaajan.

– On muutamia asioita, joista on päätettävä. Mutta kuten sanoin, en halua keskittyä siihen, vaan keskityn tekemään parhaani, kun saan tilaisuuden pelata, Rifalk päättää.

Rifalk on voittanut Röglen riveissä kahdesti hopeaa SHL:ssä ja kaudella 2021–2022 Euroopan huippusarjan CHL:n mestaruuden.