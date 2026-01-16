Puukon kanssa heilunut ja sekavasti käyttäytynyt mies on aiheuttanut poliisioperaation Ala-Tikkurilan McDonald's-ravintolassa Helsingissä perjantaina.
Helsingin poliisin johtokeskuksen mukaan teräaseella varustautunut mies tunkeutui ravintolassa henkilökunnan tiloihin.
Vartija otti miehen kiinni, mutta mies vastusteli kiinniottoa ja tilanne meni poliisin mukaan painimiseksi.
Paikalle kutsuttiin poliisi ja ravintolaan lähetettiin useita poliisipartioita.
Häirikkö vastusti myös poliiseja, mutta poliisi sai tilanteen rauhoittumaan. Nyt mies on poliisin hallussa.
Häntä epäillään virkavallan vastustamisesta sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.
Ala-Tikkurila sijaitsee Helsingin ja Vantaan rajalla.
Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.