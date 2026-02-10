Oppilas on poliisin hallussa.
Poliisilla oli tänään uhkaukseen liittyvä tehtävä Janakkalassa Tervakosken yhteiskoululla.
Alle 15-vuotias oppilas oli tullut kouluun sisälle terävä esine kädessään ja uhannut väkivallalla.
Poliisi meni paikalle useamman partion voimin. Väkivallalla uhannut oppilas otettiin poliisin haltuun koulun pihalta.
Opettajat toimivat turvaohjeiden mukaisesti ja ohjasivat koulun oppilaat luokkiin.
Oppilas ei vahingoittanut ketään fyysisesti.
Tässä vaiheessa poliisilla ei ole tietoa teon motiivista. Poliisi epäilee oppilasta laittomasta uhkauksesta.
Koska väkivallalla uhannut oppilas on alaikäinen, tapahtuman esitutkinta ei tule etenemään syyttäjälle vaan moniammatillinen Ankkuritiimi hoitaa tapausta. Ankkuritiimiin kuuluu viranomaisia poliisista, sairaanhoidosta sekä sosiaalitoimesta.