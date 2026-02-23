Miehen epäillään puukottaneen henkilöä Mannerheimintiellä sijaitsevassa liikkeessä.
Helsingin poliisi kertoo Mannerheimintiellä Taka-Töölössä tapahtuneesta vakavasta puukotuksesta. Puukotus tapahtui tien varrella olevassa liikehuoneistossa.
Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien paikalta julkaisemien kuvien perusteella väkivallanteko tapahtui puhelinhuoltoliikkeessä.
Puukotuksen uhri vietiin sairaalaan saamaan hoitoa vammoihinsa.
Epäilty puukottaja poistui paikalta tekonsa jälkeen. Poliisi kertoo ottaneensa noin 40-vuotiaan miehen kiinni muutamien kilometrien päässä liikkeestä.
Poliisi tutkii puukotusta tapon yrityksenä.