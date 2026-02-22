L/over – ikuisesti minun -sarjan tunnelma on Jani Volasen esittämän Juhan ansiosta paikoin niin piinaava, että minun oli fyysisesti vaikea olla sitä katsellessani, kirjoittaa MTV Uutisten viihdetoimittaja Alexia Tänav.

L/over – ikuisesti minun on ollut yksi alkuvuoden puhuttaneimmista ja kehutuimmista tv-sarjoista – ja se on ollut sitä täysin ansaitusti.

Henkisestä väkivallasta kertovassa sarjassa Roosa (Krista Kosonen) tapaa karismaattisen ja alkuun varsin miellyttävältä ja ihastuttavalta vaikuttavan Juhan (Jani Volanen). Kaksikko rakastuu toisiinsa päätä pahkaa, ja aluksi kaikki on ihanaa vaaleanpunaista rakkaushöttöä.

Ei aikaakaan, kun parin suhteen ylle alkaa kuitenkin lipua tummia pilviä Juhan todellisen luonteen noustessa hiljalleen esiin. Mies luo manipuloinnillaan, valheillaan, kontrolloinnillaan ja uhkaavalla sekä ailahtelevalla käytöksellään Roosan ympärille verkon, josta eroon pyristeleminen tuntuu mahdottomalta tehtävältä.

Minua puistatti ja ahdisti katsoa Jani Volasta tv-ruudullani. Niin uskottavasti hän esitti Juhan roolin. Sarjan tunnelma on Volasen esittämän Juhan ansiosta paikoin niin piinaava, että minun oli fyysisesti vaikea olla sitä katsellessani.

Ja se kertoo siitä, että näyttelijä on onnistunut roolisuorituksessaan erinomaisesti.

Kun suitsutetaan sarjan näyttelijöitä, ei pidä unohtaa sen toista päätähteä Krista Kososta, joka hänkin tekee sarjassa erinomaista työtä. Kosonen esittää pala palalta murrettua ja nurkkaan ahdistettua, mutta pohjimmiltaan äärimmäisen vahvaa ja sitkeää Roosaa tavalla, joka hätkähdyttää ja pysäyttää.

Sen lisäksi, että Juhaa ja Roosaa esittävät loistavat näyttelijät, yhdistää hahmoja myös toinen seikka: niiden tekemät ja kokemat asiat, väkivalta ja sen uhriksi joutuminen, jotka ovat tälläkin hetkellä liian monen ihmisen todellista ja jokapäiväistä elämää.

Tilastokeskuksen vuonna 2023 julkaiseman tutkimuksen mukaan henkistä väkivaltaa oli kokenut kumppanin toimesta elämänsä aikana vähintään kerran 49,7 prosenttia parisuhteessa olleista naisista. Miesten kohdalla luku oli 41,4 prosenttia. Tämä vastaa väestötasolla 924 000 naista ja 724 000 miestä.

Samaisen tutkimuksen mukaan 33,7 prosenttia 16–74-vuotiaista joskus parisuhteessa olleista naisista kertoi kohdanneensa elämänsä aikana kumppanin taholta myös fyysistä väkivaltaa, fyysisen väkivallan uhkaa tai seksuaaliväkivaltaa. Miehistä tällaista väkivaltaa kumppanin taholta oli kohdannut 17,7 prosenttia.

Sen on syytä pysäyttää ja puistattaa vielä lujempaa kuin yksikään roolisuoritus.