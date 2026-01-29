Sebastien Ogier onnistui viime viikonloppuna venyttämään uskomatonta menestysputkeaan Monte Carlo -rallissa, vaikka kisa vietiin läpi vaikeimmissa olosuhteissa miesmuistiin. Ogier antoi viikonlopun mittaan rajuakin palautetta renkaista, ja Hankook-pomo Steven Cho tarjosi Dirtfishin haastattelussa oman vastineensa.

MM-rallikauden avausosakilpailussa kolmanneksi sijoittunut Ogier on ajanut kotikisassaan yhteensä 17 kertaa ja sijoittunut palkintokorokkeelle 15 vuotena.

Ainoat tilastotahrat ovat vuosilta 2010 ja 2012, kun Ogier ei ollut mukana pääluokan kalustolla. Vuodesta 2013 alkaen koossa on 14 peräkkäiseltä vuodelta yhdeksän voittoa, neljä kakkossijaa ja yksi kolmossija.

Palkintosijoista viimeisin tuli äärimmäisen vaativan viikonlopun päätteeksi. Vaikeuskerrointa riitti paitsi olosuhteiden puolesta – Ogier itse sanoi kyseessä olleen vaikein Monte 10–15 vuoteen – myös siksi, että 18 vuotta nuorempi tallikaveri Oliver Solberg oli torstaista sunnuntaihin täysin omassa luokassaan.

Rajuimman näpäytyksen 42-vuotiaalle mestarille Solberg tarjosi heti torstai-iltana rallin toisella erikoiskokeella lyötyään ranskalaisen 23,8 kilometrin mittaisella pätkällä minuutilla ja yhdeksällä sekunnilla – siis lähes kolmella sekunnilla per kilometri.

Näin suhteutettuna kyseessä oli Ogierin huonoin erikoiskoe koko viikonlopun aikana, kun vertailu tehdään vain pääluokan kuljettajiin. Ei siis ihme, että maalissa kuultiin kommentti, joka nykysääntöjen valossa poiki Ogierille takuuvarmat sakot.

– En ole koskaan eläessäni nähnyt mitään tuollaista. Rengas on niin paska. Uskomatonta.

Vaikka Solberg ajoi oman aikansa täysin samoilla Hankookin renkailla, korealaisvalmistajan kilpailuosaston toimitusjohtaja Steven Cho ei ottanut Ogierin kritiikkiä ainakaan ilolla vastaan.

– Ei ollut kiva kuulla, kun 9-kertainen maailmanmestari sanoi niin meidän renkaistamme. Mutta tämä on moottoriurheilua. Kaikki puskevat kovasti ja panevat itsensä peliin tehdäkseen parasta mahdollista työtä, Cho sanoi Dirtfishille.

– On selvää, ettei renkaan suorituskyky ole täällä optimaalinen. Tässä on ollut monta leutoa Montea, ja nyt lunta ja loskaa oli paljon enemmän kuin odotimme. Tiesimme viimevuotisen palautteen perusteella, josta osa oli suoraan Sebastienilta, että kun lunta ja loskaa on paljon, olemme vaikeuksissa. Toivoimme, ettei sää olisi tällainen.

Hankook teki viime kauden jälkeen yhteistuumin Kansainvälisen autoliiton (FIAn) kanssa muutoksia renkaisiinsa ja lisäsi pintakuviointiin yhden ylimäärisen uran, jotta lumi ja loska leviäisivät paremmin.

– Ne tehtiin ennen kisaan valmistavia testejä, joten kaikki tiimit ja kuljettajat saivat hyvissä ajoin tietää, millä he ajaisivat. Se ei vain riittänyt, kun lunta tuli poikkeuksellisen paljon.

Chon mukaan nastarenkaan uusi kehitysversio on lähes valmis. Kehitystyö on kuitenkin hidasta, sillä talvikausi on niin lyhyt, että on vaikea löytää olosuhteita, jotka vastaisivat sitä, mitä Monte tarjoaa.

Tallit olisivat Montessa halunneet itse avata renkaisiin uusia uria, mutta tätä ei hyväksytty, eikä Hankook tai FIA halua niin toimittavan vastedeskään. Talvirenkaan uudessa kehitysversiossa on Chon mukaan esimerkiksi nykyistä "paljon paljon suurempi" ura.

– Uskomme sen olevan todella hyvä askel eteenpäin. Tallit ovat jo testanneet tätä rengasta, ja palaute on ollut positiivista.