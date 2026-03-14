Vaikka vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela itse uskoo puolueen politiikan olevan syy kannatuksen nousuun, vähintään yhtä iso kiitos kuuluisi istuvalle hallitukselle, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg.
Vasemmistoliitolla pyyhkii hyvin. Puolueelle maaginen 10 prosentin raja mielipidemittauksissa on mennyt rikki, ja puoleen kannatus on pysynyt viivan paremmalla puolella loppusyksystä lähtien.
Vuoden 2023 eduskuntavaalien murskatappion ja viiden kansanedustajapaikan menettämisen jälkeen puolue on mennyt vaalivoitosta toiseen.
Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Li Andersson rikkoi Suomen europarlamenttivaalien ääniennätyksen keräämällä yli 247 600 ääntä kesäkuussa 2024. Edellinen ennätys oli Paavo Väyrysellä 157 668 äänellä.
Vasemmistoliitto saikin Anderssonin menestyksen myötä toiseksi eniten meppejä suomalaisista puolueista.
Viime vuoden kuntavaaleissa puolue saavutti parhaan tuloksensa 20 vuoteen - joten syytä on hymyillä.
Puolueen puheenjohtaja Minja Koskela painotti vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina, että suurin syy puolueen menestykselle olisi pitkäjänteinen politiikka, ei niinkään nykyhallituksen tekemät päätökset.
Näin tietysti puheenjohtajan kuuluukin puhua. Mutta kuten eräs jäsen puki faktat sanoiksi kokouksen yhteydessä, puolueen kannatuksen nousu korreloi työttömyyslukujen kanssa. Mitä enemmän työttömiä, sen paremmin vasemmistoliitto porskuttaa.